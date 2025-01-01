България е модел за страните от Западните Балкани. Това заяви министърът на външните работи на Германия Йохан Вадефул, преди да отпътува на двудневна визита в двете страни, предаде ДПА.

Двете страни са „партньори, които са от критично значение за европейската сигурност и стабилност“, заяви Вадефул. „Югоизточна Европа е стратегически район от нашия континент“, подчерта той.

Заплахата за външните граници на ЕС и по югоизточния фланг на НАТО може да бъде видяна в Черно море на фона на войната на Русия в Украйна, посочи министърът.

„Там също така ще бъде решено дали Европа ще остане способна да действа – по отношение на сигурността, солидарността и по-нататъшното развитие на нашия съюз“, добави той.

Очаква се Вадефул днес да се срещне с българския външен министър Георг Георгиев в София, след което утре да отлети за Букурещ за разговори с румънския си колега Оана Цою.

Германският първи дипломат идва на посещение в България

България е модел за страните от Западните Балкани, който демонстрира колко тясно свързани са сигурността и интеграцията, посочи Вадефул. Той нарече предстоящото присъединяване на страната към еврозоната силен сигнал за стабилността на София и на Европа като цяло.

По отношение на неотдавнашните нарушения на румънското въздушно пространство от страна на руски дронове Вадефул каза, че посегателствата срещу суверенитета на партньор от НАТО са неприемливи. „Ясно сме ангажирани да защитаваме и отбраняваме Европа заедно с Румъния", заяви той.

Министерството на външните работи в Берлин каза, че разговорите на Вадефул ще обхванат икономическото сътрудничество, усилията за повишаване на европейската конкурентоспособност и програмата за разширяване на ЕС.

Първоначално министърът планираше да започне посещението си в Атина, където щеше да се срещне с гръцкия си колега Георгиос Герапетритис, след което да продължи за София, за да се срещне с българския външен министър. Посещението в Атина обаче беше отменено, след като Герапетритис замина за Египет, за да присъства на церемонията по подписването на мирния план за Газа.

Вместо това Вадефул ще пътува директно за България.