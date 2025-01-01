Полша заяви, че е задействала собствени средства за въздушна отбрана и такива на НАТО, за да свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство след руска въздушна атака срещу Западна Украйна, предаде Ройтерс.

♦ За първи път Полша прибягва до въоръжението си заради обекти, нарушили въздушното ѝ пространство

Полските въоръжени сили заявиха, че дронове неколкократно са нарушили полското въздушно пространство по време на руска атака срещу Украйна. Съобщено бе, че Полша е информирала НАТО за случилото се.

На радарите бяха засечени повече от 10 обекта и тези от тях, които създаваха риск, бяха неутрализирани, заявиха полските сили. "Някои от дроновете, които навлязоха във въздушното ни пространство, бяха свалени. Продължават търсенето и опитите да бъдат локализирани потенциалните места, където са паднали тези обекти", се казва в изявление на въоръжените сили.

Полската армия нарече нарушаването на полското въздушно пространство "акт на агресия", а министърът на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш каза, че полски самолети са използвали оръжия "срещу враждебни обекти".

"В постоянен контакт сме с командването на НАТО", заяви министърът в социалната мрежа "Екс".

Дронове нарушиха полското въздушно пространство, поразена е жилищна сграда (СНИМКИ)

Полша използва тази сутрин оръжия, за да свали цели след многократни нарушения на въздушното пространство по време на руска атака срещу Украйна, заяви премиерът Доналд Туск, цитиран от Ройтерс.

"В момента се провежда операция, свързана с многократните нарушения на полското въздушно пространство", написа Туск в платформата "Екс" и допълни: "Военните използваха оръжия срещу тези цели".

Летище "Фредерик Шопен" във Варшава, което е най-голямото в Полша, заяви, че въздушното му пространство е затворено заради военни действия.

Полското министерство на вътрешните работи заяви, че седем дрона или отломки от дронове са открити, предаде ДПА. Пет дрона са открити в източния регион Люблин, уточни говорител на министерството. Един дрон се е разбил над Лодзкото воеводство в Централна Полша, а друг във Варминско-Мазурското воеводство. Намерени са и отломки от снаряд с неясен произход. Полицията и армията продължават издирването на дронове и части от тях, добави говорителят.

♦ Полша поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО

Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ или сигурността ѝ е заплашена.

Доналд Туск заяви, че дроновете са дошли от Русия. Той каза, че това е първият път, в който "руски дронове са свалени над територията на НАТО".

Няма информация за жертви, но има нанесени щети по недвижимо имущество.

Съгласно Член 5 от договора за НАТО въоръжено нападение срещу един от членовете на алианса се смята за нападение срещу всички членове и всеки един член е длъжен да отговори, за да възстанови и подкрепи сигурността на северноатлантическия регион, посочва ДПА. Към момента се смята, че е малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5.

"Искам да подчертая много категорично, че няма причина да твърдим, че сме на ръба на война, но няма съмнение, че тази провокация надхвърля съществуващите граници и е несравнимо по-опасна от гледна точка на Полша спрямо всички останали. Тази ситуация ни поставя най-близо до открит конфликт от Втората световна война насам", посочи Туск.

Какво представлява член 5?

Ако се установи, че Русия е нападнала територията на държава членка, фокусът ще се премести към член 5, който е крайъгълният камък на учредителния договор на НАТО.

Алиансът е създаден през 1949 г. с американската армия като мощна опора, основно за да се противопостави на Съветския съюз и неговите сателити от Източния блок по време на Студената война.

Уставът постановява, че "страните се съгласяват, че въоръжено нападение срещу една или повече от тях в Европа или Северна Америка се счита за нападение срещу всички тях".

"Те се съгласяват, че ако се случи такава въоръжена атака, всяка от тях, в упражняване на правото на индивидуална или колективна самоотбрана, признато от член 51 от Устава на ООН, ще помогне на страната или страните, които са атакувани, като предприеме незабавно, индивидуално и в сътрудничество с другите страни такива действия, каквито счете за необходими, включително използването на въоръжена сила, за да възстанови и поддържа сигурността на Атлантическия регион“, се казва в него.

Как войната в Украйна може да предизвика прилагането на член 5?

Тъй като Украйна не е членка на НАТО, пълномащабната инвазия на Русия през февруари 2022 г. не задейства член 5, въпреки че Съединените щати и други държави членки се притекоха на помощ, предоставяйки военна и дипломатическа подкрепа на Киев.

Въпреки това, експерти отдавна предупреждават за потенциалното разпространение на конфликта към съседните държави на източния фланг на НАТО, което би могло да принуди алианса да реагира военно.

Такива действия от страна на Русия, независимо дали са умишлени или случайни, повишават риска от разширяване на войната чрез въвличане на други страни директно в конфликта.

Автоматично ли е прилагането на член 5?

Не. След атака срещу държава членка, останалите се събират, за да определят дали са съгласни да я разглеждат като ситуация по член 5.

Няма ограничение колко време могат да продължат тези консултации и експертите казват, че формулировката е достатъчно гъвкава, за да позволи на всяка държава членка да реши доколко да реагира на въоръжена агресия срещу друга.

Член 5 е бил активиран веднъж досега заради САЩв отговор на атаките с отвлечени самолети на 11 септември 2001 г. срещу Ню Йорк и Вашингтон.

Полски генерал: Навлизането на дронове във въздушното пространство на страната не е война

Навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша е планиран от Русия ход, заяви полският вицепремиер Кшищоф Гавковски, цитиран от Ройтерс.

Гавковски, който е и министър на цифровизацията, отбеляза, че Москва и Минск водят дезинформационна кампания срещу Полша във връзка с въздушния инцидент.

Полша няма съмнение, че навлизането на дронове в нейното въздушно пространство не е било случайно, заяви полският външен министър Радослав Шикорски пред журналисти, след като Варшава свали руски дронове, навлезли над територията на Полша по време на руска атака в западната част на Украйна, предаде Ройтерс.

Той добави, че масовото използване на дронове е заплаха за цялата организация НАТО и че премиерът Доналд Туск е поискал от съюзниците по-силна противовъздушна отбрана за Полша.

От своя страна, норвежкият външен министър Еспен Барт Ейде допуска, че нарушаването на полското въздушно пространство от дронове може да е опит на Русия да тества НАТО, предаде Ройтерс.

♦ Отговорът на Русия

Министерството на отбраната на Русия заяви, че не е планирало нападение срещу обекти в Полша, предаде Ройтерс.

"Обекти за поразяване на територията на Полша на са били предвидени", обяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС. Ведомството добави, че е готово на консултации с министерството на отбраната на Полша "по дадената тема".

В изявлението на руското ведомство се съобщава, че руската армия е нанесла удар по украински военни заводи в Ивано-Франковска, Хмелницка и Житомирска област, както и в градовете Виница и Лвов. Обсегът на дроновете, за които се твърди, че са навлезли във въздушното пространство на Полша, не превишава 700 км, уточнява ТАСС.

По-рано Кремъл отказа да коментира изявлението на Полша, че е свалила руски дронове в своето въздушно пространство, като заяви, че това е въпрос, който трябва да бъде решен от министерството на отбраната, предаде Ройтерс.

Попитан за дроновете и коментарите на Туск, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви: "Що се отнася до този случай не бихме искали да коментираме по никакъв начин. Това не е наша отговорност – това е прерогатив на министерството на отбраната.“

Песков заяви, че Кремъл не е получил никакви запитвания от Полша за инцидента. Също така говорителят на Кремъл отхвърли обвиненията на Европейския съюз и НАТО, че Русия е извършила провокация. "Ръководството на ЕС и НАТО ежедневно обвинява Русия в провокации. В повечето случаи, без дори да се опитва да представи поне някакъв аргумент", предаде ТАСС думите на Песков.

Песков също така предупреди, че изпращането на каквито и да било чуждестранни войски в Украйна би имало ужасни последствия, но не всички западни страни го разбират, предаде ТАСС.

"Както винаги има страни, които заемат безразсъдна позиция и които или не разбират, или не искат да разберат ужасните последствия от такива прибързани действия. Има и страни, които много по-добре разбират реалността", каза Песков, коментирайки плановете на "Коалицията на желаещите" да разположат военни контингенти в Украйна.

Кремъл за инцидента с дронове в Полша: Кремъл: ЕС и НАТО ни обвиняват ежедневно без аргументи

♦ Международните реакции

НАТО

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се въздържа да даде оценка дали снощният инцидент с навлизането на дронове над Полша е бил умишлено предизвикан от Русия. При всички случаи това е безотговорно (от страна на Русия), каза той след кратко изявление в централата на алианса по повод заседание на представителите на страните от пакта.

Рюте уточни, че тази сутрин по искане на Полша са били свикани консултации по чл. 4 от Вашингтонския договор. Съюзниците изразиха съпричастност с Полша и отхвърлиха безотговорното поведение на Русия, допълни той. Продължаваме с оценката на инцидента, снощното нарушение не е отделен случай. Съюзниците са решени да защитят всяка педя от алианса. Ще наблюдаваме внимателно обстановката по източния фланг. Нашите системи за противовъздушна отбрана са в постоянна готовност, добави генералният секретар.

По неговите думи снощният случай подчертава важността на решенията от срещата на върха на НАТО в Хага по-рано тази година, когато съюзниците се съгласиха да повишат до 5 на сто от БВП военните разходи в следващото десетилетие. Русия предприе опасно военно нападение срещу Украйна, продължава да се прицелва в цивилни хора и гражданска инфраструктура. Съюзниците в НАТО са решени да повишат подкрепата за Украйна, обобщи Рюте.

Той призова руския президент Владимир Путин да спре, а да не задълбочава войната. Рюте настоя Путин да прекрати нарушенията на въздушното пространство на съюзниците.

ЕС

Снощният случай на нарушаване на полското въздушно пространство от страна на Русия е най-сериозното от началото на войната и има признаци, че е умишлено, а не случайно. Това заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас в социалната мрежа "Екс".

Калас съобщава, че е в контакт с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с полския вицепремиер Радослав Шикорски. ЕС е съпричастен с Полша. Войната на Русия се усилва, а не приключва. Трябва да повишим цената за Москва, да увеличим подкрепата за Украйна и да инвестираме в европейската отбрана, призовава тя. Калас изразява подкрепа за развитието на отбранителна линия по източните европейски граници.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в същата социална мрежа, че снощните събития ясно напомнят, че сигурността на един е свързана със сигурността на останалите. Той определя нарушаването на полското въздушно пространство като неприемливо. Коща заявява, че Русия безотговорно нарушава въздушното пространство на страните от ЕС и създава пряка заплаха за всички европейци и за европейската ключова инфраструктура. Полша е в правото си да предприеме необходимите стъпки за защита на своя суверенитет, мирът и сигурността на Европа не може да се възприемат като даденост, допълва той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че нарушаването на полското въздушно пространство е безотговорно и е било извършено от над 10 руски дрона "Шахед".

САЩ

САЩ застават на съюзниците си, заяви представителят на Вашингтон в НАТО Матю Уитакър, след като полското въздушно пространство беше нарушено от дронове, предаде Франс прес.

"Подкрепяме нашите съюзници в НАТО срещу тези нарушения на въздушното пространство и ще защитаваме всеки сантиметър територия" на страните от алианса, подчерта Уитакър в "Екс".

Украйна

Навлизането на руски дронове днес в Полша по време на атака срещу Украйна демонстрира безнаказаността на руския президент Владимир Путин, заяви в социалната мрежа "Екс" украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Сибига каза, че нарушаването на полското въздушно пространство показва, че Путин иска да разшири войната.

"Путин просто продължава да ескалира, да разширява войната и да тества Запада", се казва в публикацията на Сибига в "Екс".

"Тази ситуация показва в крайна сметка, че трябва да бъде взето решение, с което да бъде дадена възможност на средствата за въздушна отбрана на съседните страни да бъдат използвани за прехващането на дронове и ракети в украинското въздушно пространство, включително тези, които се доближават до границите на НАТО".

България

България е единна в пълна солидарност с нашия съюзник Полша. Това написаха от Министерството на външните работи (МВнР) в пост в платформата „Екс“.

Многократните нахлувания на Русия във въздушното пространство на НАТО са заплаха за евроатлантическата сигурност. Подобни действия ще бъдат посрещнати с решителни мерки за защита на алианса, допълват от министерството.

Използването на летателни апарати във въздушното пространство на друга държава е грубо нарушение на международното право. Това каза министърът на отбраната Атанас Запрянов, който бе изслушан по актуални теми пред депутатите от ресорната парламентарна комисия.

Министър Запрянов определи действията на Русия като провокация и припомни, че въздушното пространство на страните членки е част от общото въздушно пространство на НАТО.

„Това не е директна атака към цели на територията на Полша. Ако имаше такава, това значи активиране на чл. 5 и реално обстановката щеше да ескалира за задействане на колективната отбрана. В случая оценката е, че тези дронове се използват за удари по украински територии. По никакъв начин това не позволява на руската страна да нарушава въздушното пространство и да влита на украинска територия от територията на други държави“, коментира министър Запрянов.

По думите му Румъния също има проблеми с руски дронове в близост до делтата на река Дунав.

„НАТО взема съответните мерки. Мерките са категорични. Ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати. Те ще бъдат сваляни. Това е влошаване на сигурността по отношение на въздушното пространство и полската страна правилно е затворила и летища с цел безопасност на гражданската авиация. Още повече, че когато тези цели влизат неконтролируемо, те не се управляват, не са част от въздушния трафик и може да доведат до нежелани инциденти с гражданските полети“, каза министърът на отбраната.

„Ние остро осъждаме това деяние на руската страна. То е недопустимо от гледна точка на международното право и НАТО си запазва правото да вземе всички мерки“, отбеляза още Запрянов.

На въпрос от журналисти по каква стратегическа причина Русия е използвала въздушното пространство на Полша, министърът отговори: „От опита, който имаме и от начина, по който Русия използва дронове във войната срещу Украйна, използват се различни способи, за да се изненада другата страна. В случая антидрон системите на Украйна са насочени срещу фронтовата линия и срещу очакваните направления, от които ще влита тази техника. В случая използването на чуждо въздушно пространство вероятно се счита като изненада, но това е категорично недопустимо от гледна точка на международното право“.

Министърът увери, че НАТО има достатъчно разположени сили за противовъздушна отбрана и за наблюдение на въздушното пространство, за да бъдат неутрализирани такива цели. „От гледна точка на безопасността, НАТО я гарантирало с военно присъствие на съюзниците на територията на Полша и на други страни“, каза министърът. Запрянов подчерта, че България също наблюдава въздушното си пространство и има готовност за реакция със свои сили и сили на съюзниците.

Нарушаването на въздушното пространство на суверенна Полша води до опасна ескалация на напрежение между Русия и НАТО, написа президентът Румен Радев в социалната мрежа "Екс". Подобни действия подкопават и усилията за възстановяване на мира в Европа, от който се нуждаем час по-скоро, допълва държавният глава.

Франция

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че навлизането в полското въздушно пространство на "руски дронове" по време на руска атака в Западна Украйна е "просто неприемливо" и добави, че скоро ще говори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, предадоха Ройтерс и Франс прес.

"Навлизането на руски дронове в полското въздушно пространство по време на атака, извършена от Русия срещу Украйна, е просто неприемливо. Аз осъждам това най-категорично. Призовавам Русия да сложи край на тази безразсъдна ескалация и повтарям пред полския народ и полското правителство нашата пълна солидарност. Скоро ще разговарям с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Ние няма да правим компромис със сигурността на съюзниците", се казва в пост на Макрон, публикуван в акаунта му в "Екс" на три езика - френски, английски и полски.

Словакия

Нарушаването на въздушното пространство на Полша с дронове е сериозен инцидент със сериозни последици, но трябва да се установи дали е случаен или не и кой е контролирал летателните апарати, заяви словашкият премиер Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс.

Фицо изрази солидарност с партньора в НАТО и Европейския съюз Полша и предложи помощ в търсенето и намирането на необходимите отговори.

Словашкият външен министър Юрай Бланар заяви, цитиран от националната новинарска агенция ТАСР, че страната разглежда нарушаването на въздушното пространство на Полша като сериозно изостряне и ескалация на ситуацията.

„Изразяваме пълна солидарност и в същото време подкрепяме консултациите, които Полша стартира според член 4 на НАТО“, заяви Бланар, като изрази надежда, че подробностите около инцидента ще се изяснят.

Министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок поиска да се изчака изчерпателна информация по въпроса. Той посочи, че в миналото е имало информация за руска ракета, поразила полска територия, но по-късно поляците сами са признали, че това е било украинска ракета. „Осъждам всякакви актове на агресия и няма значение коя държава извършва подобен акт, дали Русия или някой друг“, заяви министърът.

Германия

Нахлуването на дронове във въздушното пространство на Полша по време на руска атака срещу Украйна показва, че Москва е готова да ескалира конфликта, заяви германският външен министър Йохан Вадефул, цитиран от Ройтерс.

„Русия безразсъдно предприе опасна ескалация“, каза Вадефул на пресконференция. „За съжаление е ясно, че макар и да са минали три години, Москва все още не е готова да преговаря сериозно за мир. Напротив, Кремъл иска да подчини Украйна със сила“, отбеляза германският министър. Той подчерта, че НАТО трябва да запази единството си и да даде „твърд и ясен отговор“.

Междувременно говорител на германското правителство заяви, че навлизането на дронове във въздушното пространство на Полша представлява много сериозна ситуация и демонстрира до каква голяма степен Русия подлага на изпитание решимостта на Европа.

„Това отново показва пред каква заплаха сме изправени и до каква голяма степен сме подлагани на изпитание от страна на Русия“, каза говорителят на редовна пресконференция.

Германският министър на отбраната Борис Писториус също коментира ситуацията, като подчерта, че Берлин подкрепя Полша в активизирането на Член 4 от договора на НАТО.

Италия

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди нарушаването на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

„От името на италианското правителство изразявам пълна солидарност с Полша след сериозното и неприемливо нарушение на въздушното пространство на Полша и НАТО от страна на Русия“, се казва в изявление на Мелони.

„Италия ще продължи да работи за гарантиране на сигурността на Европа, започвайки от сигурността на Украйна, и за постигане на справедлив и траен мир“, подчерта италианският министър-председател.

Италианският министър на външните работи и международното сътрудничество Антонио Таяни заяви, че Италия подкрепя своя партньор от ЕС и НАТО, визирайки Полша.

„Категорично осъждам нарушаването на полската територия от руски дронове - много сериозен и неприемлив акт, който е престъпление срещу сигурността на цялата евроатлантическа зона“, каза Таяни в социалната платформа „Екс“.

„Италия изразява пълна солидарност с Полша, една приятелска, съюзническа страна, като потвърждава ангажимента си за защита на суверенитета и териториалната цялост“, написа още Таяни.

„Всяка провокация трябва да бъде твърдо отхвърлена от обединена Европа“, подчерта той.

Великобритания

Британският премиер Киър Стармър заяви, че е "дълбоко обезпокоен" от "грубото и безпрецедентно нарушаване на въздушното пространство на Полша и НАТО от руски дронове", предаде Франс прес.

"Това е изключително опасно действие от страна на Русия, което служи само, за да ни напомни за явното незачитане на мира от президента (Владимир) Путин", се казва в изявление на британския премиер.

Той благодари на "НАТО и полските сили, които бързо отговориха, за да защитят алианса".

Владимир Путин "изведе (руската) агресия на ново ниво на враждебност", заяви британският министър на отбраната Джон Хийли. "Заявяваме пред президента Путин: Вашата агресия само засилва единството между страните от НАТО", добави той по време на откриването на среща на министри на отбраната в Лондон.

Литва

Литовският президент Гитанас Науседа предупреди за нарастваща заплаха от Русия след навлизането на повече от дузина дронове в полското въздушно пространство, съобщи ДПА.

"Русия умишлено разширява агресията си, представлявайки все по-голяма заплаха за Европа", написа той в "Екс".

"Роякът от дронове над полска територия е още едно доказателство за това, както и заплашителната реторика към източния фланг на НАТО. Светът трябва да спре агресора – да разруши военната му икономика и способността му да унищожава и убива", написа той.

Външният министър Кестутис Будрис изрази подобно мнение в "Екс": "Повтарящите се безразсъдни нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват пряка заплаха за сигурността на хората и критичната инфраструктура."

Той призова за "незабавно укрепване" на противовъздушната отбрана по границите на страните от западния военен алианс.

"Алиансът трябва да отговори с действия, а не само с опасения", заяви той.

Дронове също многократно са навлизали във въздушното пространство на Литва от началото на руската война срещу Украйна, отбелязва ДПА.

Подобно на Полша и другите две балтийски държави Естония и Латвия, Литва също е в състояние на тревога поради военни учения, които в момента се провеждат в съседна Беларус.

Белгия

Снощното нарушаване на полското въздушно пространство припомня за пореден път, че Русия създава заплаха за цяла Европа и за НАТО. Това заяви белгийският министър на външните работи Максим Прево в пост в социалната мрежа "Екс".

Затова трябва да подсилим НАТО и да подобрим нашата сигурност, особено на източните съюзници, казва той. Твърдо стоим до Полша, само единство и допълнителен натиск над руската военна икономика може да спрат терористичната кампания на Москва, добавя Прево.

Унгария

Унгарският премиер Виктор Орбан изрази "пълната солидарност" на страната си с Полша след навлизането на дронове в полското въздушно пространство, предаде ДПА.

"Нарушаването на териториалната цялост на Полша е неприемливо", написа Орбан във Фейсбук.

Десният популистки лидер обаче не спомена, че според Варшава дроновете са руски и че Москва е агресорът в руско-украинската война, отбелязва ДПА. Правителството на Орбан поддържа добри отношения с Кремъл и многократно се е опитвало да блокира санкциите на ЕС срещу Русия.

Орбан написа, че последният инцидент доказва, че "политиката на Унгария за насърчаване на мира е оправдана и разумна".

Войната трябва да бъде прекратена, добави той, "затова подкрепяме усилията на (американския) президент (Доналд) Тръмп за постигане на мир".