Поредица от пожари и инциденти са регистрирани през последните дни в област Плевен, съобщават от РДПБЗН – Плевен. При един от случаите е загинала възрастна жена, а друг човек е пострадал.

На 9 януари в 10:10 часа е подаден сигнал за пожар в заведение на булевард „Данаил Попов“ в Плевен. Запалила се е скара, вследствие на което са опушени стените в обекта. Няма пострадали. Огънят е потушен от два екипа на РСПБЗН – Плевен.

Трагичен инцидент е станал на 11 януари в село Еница. В 19:23 часа е подаден сигнал за пожар в частен дом. Огнеборци от РСПБЗН – Кнежа са локализирали и ликвидирали пожара, но при огледа е открита загинала 71-годишна жена. 72-годишен мъж е пострадал. Унищожени са около 80 кв. метра покривна конструкция и домашно имущество. Тялото на жената е приведено за аутопсия, а причините за пожара се изясняват.

На 10 януари в 20:06 часа е получен сигнал за пожар в стопанска постройка в село Телиш. Екип на пожарната в Червен бряг е потушил огъня, който е унищожил покривна конструкция с площ 70 кв. метра, техника и имущество. Благодарение на бързата намеса са спасени две сгради в близост. Причината за пожара е късо съединение.

През почивните дни са регистрирани и два пожара в обитавани жилища, причинени от самозапалване на сажди в комини. Първият е възникнал на 10 януари в частен дом в град Гулянци, а вторият – на 11 януари в село Згалево. Пожарите са ликвидирани без сериозни последици и без пострадали хора.

Неправилно използване на отоплителен уред е довело до пожар в избено помещение в град Кнежа на 11 януари в 14:55 часа. Опушени са около 30 кв. метра стени. В гасенето е участвал един екип на РСПБЗН – Кнежа.

От пожарната служба отново призовават гражданите да бъдат внимателни при използването на отоплителни уреди и редовно да почистват комините си, за да се предотвратят подобни инциденти.

Общо 56 пожара са потушени в страната през последните 24 часа. Преки материални щети има при 23 от тях, от които 14 са били в жилищни сгради, един - във временна постройка, а четири са в транспортни средства. Екипите на пожарната са реагирали на 87 сигнала за произшествия. Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции през изминалото денонощие.

Получено е едно лъжливо повикване.