„Ние имаме абсолютното основание, след всичко направено от нас, да направим заявка, че искаме да продължим да управляваме“ – това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов след като премиерът в оставка Росен Желязков върна на президента неизпълнен първия мандат за съставяне на правителство.

Борисов коментира, че и партията му ще направи тази заявка „за цялата власт“, каквато направили от ПП-ДБ и „Възраждане“ и отбеляза, че „Радев имаше цялата еднолична власт няколко години“.

ГЕРБ-СДС върна първия мандат неизпълнен (ВИДЕО)

„Това правителство беше добро, но беше много тихо. Ние отдавна спряхме да се пъчим, даже спряхме да режем ленти“, отбеляза Борисов, след като избори успехите на кабинета „Желязков“. Сред тях той отбеляза и навлизането на еврото без скандали.

Борисов отбеляза и кризата с боклука в София, като напомни, че в началото са приложили помощ на кмета Васил Терзиев, но той я е отказал и „ето го резултата“. „Жалко, защото тази зараза, тия болести вървят по всички, не подбират от коя партия си“, коментира партийният лидер.

„От времето, в което Асен Василев не е едноличен господар на митниците и на данъчните служби, за тази по-малко от една година над 14 млрд. лева и повече са влезли в държавната хазна. Представяте ли си колко контрабандисти потриват ръце и викат „дано дойде Радев, или Василев, или някой от тях. Данъчни и ДДС-ари се молят по църквите пак да ни няма, за да може пак да мамят. Голяма част от тях финансираха протестите“, коментира още Бойко Борисов.

Той призова за „пълна мобилизация преди изборите, както и „самочувствие - не самонадеяност и пъчене, а гордост и увереност, че нашето дело е било право, че ние сме направили всичко, че без нас това нямаше да се случи“.