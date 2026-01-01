Днес от 10.00 ч. в изпълнение на Конституцията държавният глава Румен Радев връчи мандат за съставяне на правителство на най-голямата по численост парламентарна група в 51-вото Народно събрание – тази на ГЕРБ-СДС.

Вие проявихте мъдрост и отговорност, като подадохте оставка след протестите в страната. Но обществото очаква да продължите да управлявате отговорно, съгласно всички изисквания на Конституцията. Съгласно член 99 от Конституцията днес трябва да връча мандат за съставяне на правителство на най-голямата парламентарна група, каза Радев.

Мандатът прие Росен Желязков, след което обяви, че го връща неизпълнен.

Тези дни се навършва точно една година от момента, в който в тази зала ви връчих успешно съставения от мен кабинет с очакване Народното събрание да го гласува. В тази една година правителството свърши огромна по обем работа, изпълни своите стратегическите цели. Правителството премина през 6 вота на недоверие. В момента, в който гражданското общество поиска нова легитимност, българското правителство подаде оставка.Това не го разглеждаме като политическо отстъпление, посочи Желязков.

Политическото его в такива моменти е на последно място, аз винаги съм споделял това разбиране. Ние сме последователна и предвидима партия и днес аз ще върна като неуспешен мандата, добави той.

Много е важно изборите да бъдат колкото се може по-скоро. Една добра дата за провеждането на изборите е 29 март, заяви Желязков.

Предстоящите близо два месеца, ще бъдат изпълнени с тежка политическа риторика, която ще разделя, а няма да обединява българите, може да са предпоставка българите да не излязат да гласуват, затова изборите трябва да са възможно най-скоро, смята той.

БТА

Дали повече българи ще излязат да гласуват този път зависи до голяма степен от реториката на всички политически сили и от действията на вашето правителство оттук-нататък, посочи президентът Румен Радев.

Също така от действията на правителството зависи подготовката за честност и обективност на изборния процес, и аз се надявам, че ще положите необходимите усилия, добави той.

Президентът обяви, че в следващите дни ще връчи мандата за съставяне на правителство на втората по численост парламентарна група. Надявам се да имаме едно добро темпо, така че да не бавим изборния процес, добави държавният глава.

Държавният глава обяви намеренията си на 19 декември 2025 г. в края на консултациите с представители на парламентарните групи в парламента, направени след оставката на правителството, начело с премиера Росен Желязков след многохилядни протести в цялата страна. Консултациите започнаха на 15 декември.

БТА

Според Конституцията, след оставката на кабинета и консултациите, президентът трябва да започне нова процедура по връчване на проучвателни мандати за съставяне на правителство.

Съгласно основния закон, след консултации, президентът възлага на кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група (в случая ГЕРБ), да състави правителство. Ако в седемдневен срок кандидатът не успее да предложи състав на Министерския съвет, президентът възлага това на посочен от втората по численост парламентарна група кандидат за премиер (в случая ПП-ДБ). Ако и в този случай не бъде предложен състав на правителство, отново в едноседмичен срок, президентът възлага на някоя следваща парламентарна група по избор да посочи кандидат за министър-председател.

Когато проучвателният мандат е приключил успешно, президентът предлага на Народното събрание да избере кандидата за министър-председател. Ако не се постигне съгласие за правителство, президентът, след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, назначава служебно правителство и насрочва нови избори в двумесечен срок.

Припомняме, че в петък лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че ще върнат мандата за съставяне на правителство, след като президентът Румен Радев им го връчи.

"Ще вземем и върнем мандата за съставяне на правителство в понеделник, но хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази досегашна коалиция, защото сме много различни, но стратегическите цели бяха изпълнени", каза Борисов на партийно събитие във Враца.