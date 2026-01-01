Продължава работата по почистване на републиканските пътища, на терен са 424 снегопочистващи машини, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Републиканските пътища са проходими, трафикът се осъществява без ограничения при зимни условия.

Сняг продължава да вали в областите Бургас, Велико Търново, Габрово, Перник, Русе, Сливен, Смолян, Стара Загора.

В област Монтана временно е ограничено движението за всички автомобили по път III-1011 в участъка Мадан - Септемврийци за опесъчаване на пътното платно. Въведен е обходен маршрут по път III-101 Владимирово - Лехчево - Михайлово.

Поради снеговалеж и почистване временно е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по път III-385 Шипково - Рибарица, както и през проходите Превала и Троянски.

Влошените метеорологични условия в събота причиниха падане на скална маса на третокласния път III-866 Стойките - Широка Лъка и неговото затваряне. В неделя частично беше възстановено движението - двупосочно, в една лента. Продължава работата по разчистване и на втората пътна лента. Шофьорите могат да ползват и въведения обходен маршрут: Асеновград - Пловдив - Кричим - Девин - Стойките и обратно, допълниха от АПИ.

Общо 378 машини почистваха пътищата на страната тази сутрин, температурите са отрицателни - в интервала от -14° С до -1°С, съобщиха от Агенцията "Пътна инфраструктура" в информация за обстановката тази сутрин.

Времето е предимно облачно, силен вятър духа в цялата страна, информират от пътната агенция. По техни данни сняг вали в областите Бургас, Смолян, Разград, Кърджали, Варна, Шумен, Ямбол (слаб сняг), Хасково (с прекъсвания), Сливен (в районите на Стара река и Твърдица), София (слаб сняг при Вакарел), Ловеч (в района на Априлци), Перник (в района на Трън), Велико Търново, Стара Загора (Казанлък, Павел баня, Опан, Гълъбово, Главан и прохода Шипка и Прохода на Републиката.

Ограничена е видимостта до 50 м в района на Твърдица (област Сливен), поради снеговалеж и мъгла.

Пътищата в област Стара Загора са отворени за движение, няма въведени ограничения. Движението се осъществява при зимни условия. Това съобщиха за БТА от Областното пътно управление (ОУП), предаде кореспондентът на БТА в Стара Загора Павлина Дудева.

На двата старопланински прохода в област Стара Загора - Шипка и Хаинбоаз, вали сняг, а пътната настилка е заснежена и обработена. На терен има по четири машини, които почистват и опесъчават. Температурите са отрицателни, съответно минус 13 и минус 4 градуса.

През нощта няма подадени сигнали за паднали дървета или закъсали автомобили.

Сняг вали и в районите на населените места Шипка, Павел баня, Казанлък, Опан, Гълъбово и Главан.

На автомагистрала „Тракия“ пътната настилка е мокра, а на „Марица“ е заледена и обработена, а температурите са съответно минус 1 и минус 3 градуса. И на двата аутобана работят по две машини.

Минус 14,6 градуса минимална температура е измерена тази сутрин в района на Рожен, съобщиха от метеорологичната станция на върха.

Снежната покривка на Роженските поляни е 18 см. В Пампорово термометрите отчетоха минус 15 градуса, според информация от Планинската спасителна служба в курорта.

За прохода „Превала“ остава в сила ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета, уточняват от Областното пътно управление в Смолян.

Жълт код за ниски температури обявиха от Националния институт по метеорология и хидрология за 18 области на страната за днес. Жълтият код показва потенциално опасно време. Предупреждението е в сила за областите Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Русе, Силистра, София-град и София-област, Търговище и Шумен.