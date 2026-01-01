Ново проучване установи, че недостатъчният прием на ликопен в храната може да повиши риска от тежко заболяване на венците при възрастните хора.

Ликопенът е естествено съединение, което се съдържа в червените плодове и зеленчуци, особено в доматите. Той действа като мощен антиоксидант, който може да помогне за защитата на организма от възпаления и увреждане на клетките.

Изследването е публикувано в списание The Journal of Nutrition, Health and Aging и включва данни от 1227 души на възраст между 65 и 79 години. Тези участници са част от национално проучване за здравето, проведено между 2009 и 2014 г. в САЩ.

Проучването е ръководено от Катрин Куонг от колежа „Кънектикът“ с участието на учени от университета „Тюлейн“, Калифорнийския университет в Сан Диего, университета „Юнан“, Южния Илинойски университет и Щатския университет на Луизиана.

Според резултатите почти половината от възрастните участници са имали някаква форма на пародонтит – заболяване, което уврежда тъканите и костите, поддържащи зъбите. Още по-тревожно е, че около 78% от участниците не са консумирали достатъчно храни, богати на ликопен.

След като са отчетени фактори като възраст, пол, раса, образование и навици на пушене, изследването установи, че хората, които консумират достатъчно ликопен, имат три пъти по-нисък риск от тежко заболяване на венците в сравнение с тези с нисък прием.

Изследователите също така установяват, че рискът от заболяване на венците не е еднакъв за всички. Мъжете са по-податливи на тежък пародонтит от жените. Това предполага, че полът може да влияе върху начина, по който храненето се отразява на здравето на венците.

Накратко, проучването установи, че достатъчният прием на ликопен може да помогне за предотвратяване на сериозни проблеми с венците, особено при възрастните. Важно е обаче да се отбележи, че това е изследване с напречно сечение, което означава, че разглежда моментна снимка във времето. То не може да докаже, че ниското ниво на ликопен директно причинява заболявания на венците.