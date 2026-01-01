Актьорът и телевизионен водещ Димитър Рачков е направил предложение за брак на своята приятелка Виктория Кузманова. Щастливата новина бе съобщена от Гала в началото на предаването „На кафе“ по NOVA, където зрителите видяха и трогателни кадри от специалния момент.

„Получих нестандартно предложение, което изобщо не очаквах. Казах едно голямо „Да“, сподели развълнуваната Виктория.

Известният български актьор и телевизионен водещ Димитър Рачков и бившата адреналинка и победителка в риалити шоуто "Един за друг" Виктория Кузманова са заедно от повече от година.

Двамата се познават от съвместната си работа в предаването "Господари на ефира" между 2012 и 2015 година, където Рачков беше водещ, а Виктория – танцьорка. Въпреки това романтичните им отношения започват едва в края на 2024 година.