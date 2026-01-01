Един мигрант е загинал, а седем други се издирват, след потъване на лодка във водите на Егейско море близо до западния турски град Дикили (окръг Измир), предаде ТРТ Хабер.

По информация на Турската брегова охрана плавателният съд, на борда на който са пътували общо 45 души, е започнал да се пълни с вода заради усложнените метеорологични условия в района и е потънал във водите на Егейско море рано сутринта в събота.

Екип на бреговата охрана е бил изпратен в помощ на лодката и е успял да спаси 37 от пътниците. След инцидента е започната и мащабна издирвателна операция, в рамките на която до момента е открито тялото на един човек, а други седем продължават да са в неизвестност.