12-годишно момче е било разкъсано от витлото на лодка, след като турски мигрант е хвърлил в морето край гръцкия остров Самос 37 мигранти, съобщи гръцката телевизия "Скай".

Мигрантите, както и тялото на детето, са били открити от гръцката брегова охрана на плаж "Звала" на острова, пише местният информационен сайт samos24.gr.

Според държавната телевизия ЕРТ трафикантът е хвърлил мигрантите във водата, след което е избягал.

По сведения на АНА-МПА мъжът е оставил лодката на близък плаж. Гръцките власти го издирват.