Училищата в Истанбул днес са разпуснати във ваканция заради усложнената зимна обстановка и валежите от сняг, съобщиха от валийството на мегаполиса.

Служителите с увреждания, пенсионерите, бременните жени и майките с деца под 8 годишна възраст в държавните учреждение и общините ще бъдат в служебен отпуск.

„Очаква се на много места валежите да преминат в сняг, особено в по-високите райони в европейската част на града. Температурите ще паднат до 3 градуса. Силният вятър от североизток ще достига до 55 км в час”, се посочва в съобщението.

Температурите днес ще бъдат 3-4 градуса, което се смята за студено зимно време в Истанбул. Гражданите се предупреждават да не излизат, ако не е неотложно.

Според съобщение на координационния център за бедствия към Истанбулската голяма община са възможни и наводнения, както и затруднения в градския транспорт.

Заради неблагоприятните метеорологични условия в Истанбул в понеделник ще бъдат наложени ограничения върху полетите съгласно с решение на Комитета за метеорологични извънредни ситуации. Отменени са 54 полета на „Търкиш еърлайнс“ само на летище Истанбул, информираха от пресцентъра на летището.

Авиокомпанията „Пегасус“, която поддържа линията Истанбул-София-Истанбул, е отменила 54 полета. Отменени са полети и на други авиокомпании, общо 124 за деня.

По информация на Генералната дирекция по метеорология днес и утре се очакват интензивни валежи, включително от сняг, в общо 55 окръга на страната, сред които са Истанбул и Анкара.

В столицата Анкара днешният ден ще бъде неприсъствен за училищата в крайградските квартали на града. Отмяната на учебните занятия не се отнася за училищата в града, където ще продължат редовните занятия. Очаква се валежите да бъдат примесени със сняг, а температурата през деня да бъде около 2 градуса, но през нощта се очакват минусови температури, информира държавната телевизия и радио ТРТ Хабер.

Според медията учениците в много окръзи на страната като Бингьол, Сивас, Адъяман, Ялова, Тунджели, Кахраманмараш, Йозгат, Коджаели, Малатия и Сакария също са разпуснати днес във ваканция.

Редовната зимна ваканция на учениците ще започне на 16 януари.