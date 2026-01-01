Младежи закупили онлайн реквизитни банкноти в евро и опитали да пазаруват с тях, съобщиха от полицията във Велико Търново.

От там уточняват, че случаят е от 8 януари. В хода на разследването е изяснено, че младежи са си закупили евро чрез интернет обява за продажба на реквизитни банкноти в евро, долари и турски лири и решили да пробват да платят в търговската мрежа с тях и да проверят дали ще бъдат разпознати. Първоначално търговецът не се усъмнил, но в последствие разпознал неистинските банкноти и сигнализирал полицейските служители.

Реквизитните банкноти ясно се отличават, както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента и най-вече по надписа Prop copy. Младежите са установени.

МВР-В.Търново

По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана в прокуратурата.

От ОДМВР – В. Търново предупреждават гражданите да бъдат внимателни, да оглеждат банкнотите, които получават, особено при пазаруване от частни или съмнителни лица.