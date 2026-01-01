Камион премина в висока скорост по улица в Лос Анджелис, на която се бяха събрали демонстранти, протестиращи в подкрепа на иранския народ, след което те се опитаха да нападнат шофьора на превозното средство, предаде Асошиейтед Прес, като се позова на информация на местната полиция.

Полицаи успели да спрат камиона на няколко пресечки от мястото на протеста, след което го обградили с полицейски автомобили. На кадри от местни медии се вижда как полицаите удържат разгневена тълпа на разстояние, докато демонстрантите се струпват около камиона и се опитват да счупят прозорците му с дръжки на знамена.

Шофьорът, чиято самоличност все още не е установена, е задържан "за допълнително разследване", се казва в изявление на полицията. В изявлението се посочва, че един човек е бил ударен от камиона, но никой не е пострадал сериозно.

Двама души са били прегледани от парамедици на място и са отказали лечение, съобщи пожарната служба на Лос Анджелис.

Няколкостотин души се събраха снощи в квартал Уестууд, за да протестират срещу управляващите в Иран. Полицията в Лос Анджелис в крайна сметка издаде заповед за разпръскване на протеста и към 17:00 часа местно време на място останали само около стотина протестиращи, съобщи Ей Би Си7.

Активисти казват, че в резултат на репресиите срещу протестите в Иран са загинали повече от 530 души. Протестиращи снощи отново излязоха по улиците на иранската столица Техеран и на втория по големина град в страната.