Недоволен от повишаването на местните данъци и такси румънец се разплати с властите с пет килограма монети от по 5,10 и 50 бани, съобщава телевизия Диджи 24. Случаят е от северния окръг Сучава.

Мъжът е публикувал два клипа във Фейсбук, в които показва как е отишъл в службата за финансова администрация с предварително подготвени вкъщи торбички с монети на различна стойност, за да плати такса смет.

Мъжът информира служителката на гишето, че има да плати още 15 000 леи тази година и възнамерява отново да го направи с дребни монети. Той обещава да постъпи по същия начин и следващата година.

В рамките на мерките за икономии, одобрени през лятото на миналата година, от 1 януари 2026 г. в Румъния бяха увеличени местните данъци и такси за сградите, парцелите и автомобилите.

Заради множеството негативни реакции, правителството излезе днес с поредица от разяснения по този повод, информира още Диджи 24. В прессъобщение на правителството, цитирано от агенция Аджерпрес и други местни медии, се посочва, че от увеличението на местните данъци и такси се очаква увеличение на приходите за кметствата в размер на 3,7 млрд. леи тази година.

„Трябва да се подчертае, че събраните пари от местни данъци и такси ще останат в местните бюджети“, се посочва в прессъобщението и се уточнява, че в резултат на високия бюджетен дефицит на страната държавният бюджет не може да осигури увеличени трансфери на средства към местната власт.

Правителството пояснява, че реформата на данъка върху недвижимите имоти е необходима, тъй като Румъния е била сред страните с най-нисък дял на приходите от данък върху недвижимите имоти в ЕС - само 0,55 процента от брутния вътрешен продукт (БВП) в сравнение със средна стойност за ЕС от 1,85 процента.

„Стойността на данъците не отчиташе пазарната стойност на сградите в случая на физическите лица. Степента на събираемост беше ниска и данъците не се коригираха с инфлацията. Над 1/3 от данъците не бяха събрани. Това доведе до значителни загуби на приходи за местните власти, неравенства между данъкоплатците, лоши административни резултати и увеличение на сумите, прехвърляни от националния бюджет към местните власти. Не можехме да продължаваме така“, се казва в изявлението на правителството.

От изпълнителната власт напомнят още, че реформата на данъка върху недвижимите имоти е предприета съгласно Националния план за възстановяване и устойчивост и преговорите с Европейската комисия за намаляване на бюджетния дефицит, както и съгласно средносрочния структурен фискален бюджетен план.