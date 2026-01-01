Чисто новото меню на взискателния шеф Виктор Ангелов очаква отборите на Сините и Червените в Hell’s Kitchen. Участниците ще трябва да покажат не само готварски талант, но и умения за работа под напрежение. Как ще се справят кандидатите за титлата “Най-добър готвач в България” с това предизвикателство, ще стане ясно тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

NOVA

Преди да се докоснат до изисканите пролетни предложения, Сините и Червените ще се изправят пред изпитанието на тестените специалитети, приготвени в сурови атмосферни условия за жителите на село Локорско.

NOVA

В нажежена ситуация ще попаднат и резервите Марио, Еда и Милена, които ще получат последна възможност да заслужат мястото си в голямата игра. Задачата няма да е лека, тъй като към тях ще се присъединят още цели четирима кулинари, готови на всичко, за да сбъднат своята голяма мечта - участие в Hell’s Kitchen.

NOVA

Какви гурме изненади още е подготвил шеф Ангелов, гледайте в премиерния епизод на Hell’s Kitchen тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.