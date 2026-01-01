Няколко души пострадаха в метрото на Милано, когато метровлак по първа линия рязко спря, за да избегне удар с мъж, озовал се внезапно на релсите, предадоха АНСА и „Милано тудей“.
Инцидентът е бил предизвикан очевидно от опит за самоубийство. Точната бройка на пострадалите не се посочва.
Frenata brusca della metro a Milano per evitare una persona sui binari, alcuni feriti contusi https://t.co/jzdYNACfdO pic.twitter.com/ufRz460tTl— Agenzia di Stampa ITALPRESS (@Italpress) May 4, 2026
Заради инцидента временно е било спряно движението между две станции на метрото.