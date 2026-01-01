/ БТА

Няколко души пострадаха в метрото на Милано, когато метровлак по първа линия рязко спря, за да избегне удар с мъж, озовал се внезапно на релсите, предадоха АНСА и „Милано тудей“.

Инцидентът е бил предизвикан очевидно от опит за самоубийство. Точната бройка на пострадалите не се посочва. 

Заради инцидента временно е било спряно движението между две станции на метрото.

Габриела Големанска/БТА
Последвайте ни

Свят