Македонското правителство ще отстоява това, което представлява нашия корен, ще отстоява линията на македонската идентичност и няма да отстъпи от това, заяви премиерът на РСМ Християн Мицкоски на днешното събитие, с което се отбелязват 123 години от смъртта на Гоце Делчев.

На въпрос какво очаква от новото българско правителство, Мицкоски каза, че не очаква съществени промени, но че македонското правителство е готово за разговори.

„Ако ме попитате за лично мнение, ще ви дам лично мнение – не очаквам изобщо да се промени атмосферата, напротив, очаквам тя да се нажежи, защото все още имаме структури – както политически, така и обществени – тук, у дома, които са готови да коленичат пред българските власти и да бъдат мекото звено на македонската външна политика. Докато има такива политически структури и обществени сили, не очаквам промяна в отношението на нашия източен съсед. Но ние като правителство винаги сме готови за двустранни и многостранни разговори, да противопоставим нашите аргументи и, разбира се, аргументите, които надделеят, сме готови да приемем. Очакваме и отсрещната страна да приеме нашите аргументи, ако те надделеят“, заяви Мицкоски, цитиран от slobodenpecat.mk.