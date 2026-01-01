Полицията в хърватския град Карловац откри телата на четирима мигранти в района на село Доне Прилишче близо до словенско-хърватската граница тази нощ, предаде ХИНА. На същото място са открити и двама мигранти в тежко състояние, които са откарани в болница.

По информация на полицията телата са намерени, след като граждани подали сигнал, че голяма група мигранти се придвижва в пограничния район.

В непосредствена близост до мястото, където са открити телата, близо до бивш граничен пункт със Словения, полицията е открила други 12 чуждестранни граждани, които впоследствие са предадени на местните миграционни власти, съобщават още от полицията.

В показанията си за случилото се част от мигрантите съобщават, че неидентифициран шофьор ги е докарал до мястото и ги е оставил. Според показанията им те са били подложени на нечовешки условия по време на пътуването. Хърватската полиция вече е започнала криминално разследване за установяване на обстоятелствата около случая.