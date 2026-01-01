Бившият германски канцлер Ангела Меркел предизвика остри реакции в Германия, след като призова хората с мигрантски произход да гласуват срещу крайнодясната партия Алтернатива за Германия.

В интервю за Hesse Broadcasting тя подчерта необходимостта от обединение срещу AfD:

„Иска ми се всички да се обединят срещу тази партия. Няма значение дали един гражданин е германец от скоро или от поколения – ние сме един народ и трябва да действаме заедно.“

Лидерът на AfD Алис Вайдел остро разкритикува Меркел, обвинявайки я, че е нанесла „сериозни щети“ на страната, включително чрез миграционната си политика и енергийните решения.

По време на управлението на Меркел през 2015 г. Германия отвори границите си за бежанци от Сирия, което се превърна в ключов момент за миграционната криза в ЕС. Решението остава едно от най-оспорваните в политическото ѝ наследство.

Миналата седмица Меркел беше отличена в нов почетен списък на ЕС за приноса си към прехода към възобновяема енергия. Въпреки това управлението ѝ продължава да поражда противоречия – както заради енергийната политика и зависимостта от руски газ, така и заради подхода към Владимир Путин.

Междувременно AfD затвърди позициите си, като на изборите през 2025 г. спечели 20,8% от гласовете и се превърна във втора политическа сила в Бундестага.

Настоящият канцлер Фридрих Мерц предупреди, че конфликтите в Близкия изток могат да доведат до нова миграционна вълна с „далечни последици“ за Европа.