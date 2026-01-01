64-годишна българка е пострадала тежко, след като е паднала от около 20 метра височина на гръцкия остров Самотраки, съобщават 24 часа .

Инцидентът е станал тази сутрин, докато жената се е придвижвала по стръмни и хлъзгави пътеки. По първоначална информация тя се е подхлъзнала на мокра скала и е паднала в труднодостъпна пропаст.

Районът е известен със своята природна красота, но и с изключително опасния си терен, който често подвежда туристите.

Заради пресечения релеф и тежкото състояние на пострадалата, спасителната операция е продължила няколко часа. Жената е била транспортирана с носилка до най-близкия достъпен път, откъдето е поета от линейка.

По-късно тя е била превозена с кораб на бреговата охрана до Александруполис, където е настанена в университетската болница.

По данни на медиците, пострадалата е с тежка черепно-мозъчна травма и множество фрактури на крайниците. Състоянието ѝ се определя като критично, а лекарите се борят за живота ѝ в интензивното отделение.

Българското консулство в Солун е информирано за случая и е в готовност да окаже съдействие на близките.

Местните власти и спасителните служби отново призовават туристите към повишено внимание. Районът около водопадите „Фониас“ е особено рисков заради постоянната влага и хлъзгавите скали. Препоръчва се използването на подходяща екипировка и избягването на трудни маршрути без необходимия опит.