Двама души загинаха, а двама са тежко ранени, след като автомобил се вряза в група хора в пешеходна зона в центъра на германския град Лайпциг, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия Ем Де Ар (MDR).

Полицията потвърди пред Ройтерс, че има ранени вследствие на случилото се, но не даде повече подробности.

Шофьорът на автомобила е бил задържан и вече не представлява заплаха, съобщи полицията.

Автомобил със следи от удар, на капака на който е имало човек, е бил забелязан да преминава с висока скорост през пешеходна зона, съобщи местната радиостанция "Радио Лайпциг".

Според очевидци на мястото са забелязани няколко тела, съобщи местния телевизионен канал, като някои от хората съобщиха и за нападение с нож.