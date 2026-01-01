Общо 8609 лица от област Хасковска област са одобрени за компенсации за увеличените цени на горивата за месец март по правителствена програма, съобщиха от Регионална дирекция за социално подпомагане.

От тях 7148 са служебно одобрени от Национална агенция за приходите, а 1461 са одобрени след подадени заявления-декларации в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

Компенсациите се предоставят по Програма за подпомагане на физически лица заради повишените цени на горивата, одобрена с решение на Министерския съвет. Размерът на помощта е 20 евро месечно и се изплаща при регистрирано повишение на цените на бензин А95 или дизелово гориво над 1,60 евро за литър в рамките на най-малко три дни.

Програмата е със срок на действие до 30 юни 2026 г. и се администрира от Агенция за социално подпомагане чрез местните дирекции, припомнят от службата в Хасково.

От Регионална дирекция за социално подпомагане уточняват, че лицата, които са получавали социални помощи през януари и февруари 2026 г. и отговарят на условията, са получили компенсацията служебно, без да подават заявления.