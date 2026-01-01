Руският президент Владимир Путин е взел решение за едностранно прекратяване на огъня на 8 и 9 май във връзка с отбелязването от победата на Съветския съюз срещу нацистка Германия във Втората световна война, предаде Ройтерс, като се позова на РИА Новости.

Министерството на отбраната на Руската федерация потвърди, че страната ще обяви примирие на 8 и 9 май. "Очакваме украинската страна да последва този пример", се казва в изявлението, цитирано от ТАСС.

Украинският президент Володимир Зеленски обаче каза, че идеята "не е сериозна", съобщи още Ройтерс. "Киев за момента не е получил официално предложение от Москва", подчерта той.

По-рано украинският министър на външните работи Андрий Сибига отхвърли руската инициатива като "поредната манипулация".

Според Киев идеята на Москва е да може традиционният парад в Москва по случай Деня на победата да може да премине спокойно без заплаха от украински въздушни атаки.

Най-малко девет души бяха убити при руски нападения в Украйна днес, предаде Франс прес, като се позова на властите.

Седем човека са загинали, а над 30 са били ранени, по последна информация при ракетна атака в североизточния град Мерефа, близо до Харков. Предишните данни бяха за четирима убити и 16 пострадали.

Руски дрон е причинил смъртта на двама души в град Вилнянск в югоизточната Запорожка област.