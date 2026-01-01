Служители на полицейското управление в Свищов разследват случая на замърсяване с пестициди на почвата и подземните води в село Вардим, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Работата по случая започна в неделя след сигнал на Българската агенция по безопасност на храните, че при проверка на голям земеделски холдинг, служителите на агенцията са констатирали разлив в почвата на опасни препарати за растителна защита край населеното място, допълниха от дирекцията.

Отделно и Община Свищов и местният ВиК оператор започнаха извънредни проверки на водоизточниците след мащабния разлив. Днес пристига специализирана лаборатория, която ще вземе проби от водите.

БАБХ откри тежък разлив на химикали край Свищов

"В събота бях уведомен от изпълнителния директор на БАБХ д-р Ангел Мавровски за установено огромно количество разлети препарати върху голяма площ", заяви за NOVA кметът на Свищов Генчо Генчев. Той потвърди, че съществуват сериозни опасения за питейната вода на града, тъй като в близост до засегнатия имот се намира една от основните помпени станции.

Разливът е открит в складова база на голям земеделски холдинг. От БАБХ предупредиха, че проникването на химикалите в почвата създава пряк риск за екологичната безопасност. По време на инспекцията представител на дружеството е отказал да подпише констативния протокол.

Д-р Ангел Мавровски повдигна въпроса за произхода на химикалите и пропуските в сигурността. "Къде са били граничният и останалите видове контрол, за да влязат във вътрешността на страната толкова големи количества препарати?", попита той.

По случая вече тече проверка, резултатите от които се очаква да бъдат публично оповестени.