Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира на брифинг скандалния казус със строежа на незаконен квартал във Варна.

"Там има хора, които са решили по някакъв начин да установят собствения ред и да създадат собствени закони на територията на България, нещо, което няма да толерираме и ще му сложим край. Една територия, която очевидно те са се запътили да управляват, нещо, което няма да се допусне - не само на територията на Варна, а и на цялата страна", каза той.

"Има и хора от общината и държавни институции, които са съдействали, ще проверим действията на полицейските служители. Нямайте съмнение, че всичко необходимо ще се направи във Варна", категоричен бе Демерджиев.

Той допълни, че скоро ще се видят самите резултати от действията.

Припомняме, че на 26 май при акция на полиция и община край Варна разкри „незаконен град”. Изградени са постройки без разрешение на 100 декара в местността „Баба Алино” край Варна. Строителството е спряно. Има задържани.

Ден по-късно държавата се задейства по казуса с незаконното селище край „Златни пясъци”. Двама министри и един от заместник-министрите на вътрешните работи отидоха във Варна, за да разберат кой е допуснал строежа на 104 сгради. Кметът на града Благомир Коцев обвини предишните управляващи, а от екипа на Иван Портних отговориха - вината е на сегашния кмет.

Заповед за спиране на строителството е издадена още през септември миналата година от кмета на Варна.