31-годишен мъж обра германец и му изтегли пари от картата във Великотърновско, съобщиха от полицията.

Германецът живее в павликенско село. Той е подал сигнал на 27 май, че му липсва портфейла с документи, пари и банкова карта.

От дебитната му карта са били направени две транзакции за 250 евро.

Установен е извършотелят, който е познат на органите на реда и е осъждан. Той е направил самопризнания.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.