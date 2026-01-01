31-годишен мъж обра германец и му изтегли пари от картата във Великотърновско, съобщиха от полицията.
Германецът живее в павликенско село. Той е подал сигнал на 27 май, че му липсва портфейла с документи, пари и банкова карта.
От дебитната му карта са били направени две транзакции за 250 евро.
Установен е извършотелят, който е познат на органите на реда и е осъждан. Той е направил самопризнания.
Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.