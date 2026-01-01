Петролът поскъпна, а повечето азиатски борси се понижиха след нови американски удари срещу Иран, които поставиха под въпрос крехкото примирие в Близкия изток.

САЩ съобщиха, че са свалили четири ирански дрона и са ударили команден център в Бандар Абас, определяйки действията като „отбранителни“. Ирански медии твърдят, че са били атакувани кораби в Ормузкия проток, а Кувейт е активирал противовъздушната си отбрана.

Цената на Brent се повиши с 1.8% до близо 96 долара за барел, а WTI достигна над 90 долара. Инвеститорите се опасяват, че конфликтът може да наруши доставките на петрол през Ормузкия проток.

Борсите в Хонконг, Сеул и Шанхай отчетоха спадове, докато Тайпе отбеляза ръст. Въпреки напрежението, технологичният сектор остава силен заради бума около изкуствения интелект.

Икономисти предупреждават, че по-високите цени на енергията могат да засилят инфлацията и да доведат до ново повишаване на лихвите.