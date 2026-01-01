Пожарникари са спасили 14-годишно дете, качило се на покрива на трафопост в Плевен, съобщиха от службите.

Инцидентът е станал на 1 май вечерта на бул. „Георги Кочев“. Сигналът е подаден около 21:00 часа от приятели на момчето, което се качило върху съоръжението, за да свали топка.

На място незабавно е изпратен екип на пожарната. В спасителната акция са участвали трима служители, които са действали бързо и координирано. Те са успели да достигнат до детето и да го свалят безопасно от покрива.

По първоначална информация 14-годишният не е пострадал.

От РДПБЗН – Плевен напомнят, че подобни съоръжения са изключително опасни и крият сериозен риск за живота. Оттам призовават децата и родителите да бъдат внимателни и да не допускат подобни ситуации.