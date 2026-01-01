Българска болногледачка е уличена в упражнено насилие над възрастна жена на гръцкия остров Хиос, за която е трябвало да полага грижи, съобщиха гръцки медии.

Електронното издание на „Та Неа“ информира, че пострадалата е 82-годишна жена с деменция, която се нуждаела от постоянни грижи, полагани от наета от семейството 67-годишна жена от България, предава кореспондентът на БТА Иван Лазаров.В информацията се посочва, че близките на пострадалата забелязали влошаване в здравословното ѝ състояние, без да има обяснение и видими причини за това, заради което инсталирали камера за наблюдение в дома, за да проследят какво се случва в тяхно отсъствие. Само ден след поставянето на камерата били записани нанесени удари от страна на болногледачката, посочва изданието, което цитира сина на пострадалата жена.

#apokalypseis #Χιος ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ! Παρακαλαει η γιαγιάκα την κα που την φροντιζε:Μην χτυπάς δεν σου έκανα τίποτα! Κε/κα εισαγγελέα &δικαστές είδατε τα βίντεο και την αφήσατε ελευθερη;Θα θέλατε να το κάνουν στους δικούς σας γονείς;Ντροπη! pic.twitter.com/URITqEwGmR — thalia nasioka (@ThaliaNasioka) May 4, 2026

Веднага бил подаден сигнал в полицията, последван от задържане на заподозряната от органите на реда, проверка на истинността на записите и назначаване на съдебно-медицинска експертиза.

Случаят е втори от остров Хиос за кратък период от време, при който има наличие на малтретиране на човек, нуждаещ се от специализирани грижи, припомнят местни медии.