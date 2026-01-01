Кметът на София Васил Терзиев и ректорът на Лесотехнически университет доц. д-р Христо Михайлов подписаха меморандум за сътрудничество между Столична община и академичната институция. Документът поставя основата на дългосрочно партньорство в сферата на околната среда, градската среда и общественото здраве.

„Добрите решения рядко се взимат сами. Те идват, когато съберем знанието, опита и гледните точки на повече хора“, заяви Терзиев по време на подписването. Той подчерта, че целта на общината е управлението на града да се базира на данни, научна експертиза и задълбочени анализи.

Партньорството обхваща ключови теми за развитието на столицата, сред които зелената система, управлението на отпадъците и преходът към кръгова икономика, адаптацията към климатичните промени, както и въпроси, свързани с общественото здраве и грижата за животните.

По думите на кмета това са теми, които засягат пряко ежедневието на гражданите – качеството на въздуха, състоянието на парковете и чистотата на града.

Меморандумът предвижда съвместна работа в образованието и научноизследователската дейност, включително студентски стажове и практики в структури на общината, участие в национални и европейски проекти и разработване на политики и стратегически документи.

Акцент в сътрудничеството е поставен върху включването на младите хора в реални проекти. „Най-добрият начин да задържим младите хора в София е да им дадем възможност да участват в промяната и да виждат резултатите от труда си“, посочи Терзиев.

Споразумението обхваща и дейности, свързани с ветеринарномедицинската грижа и управлението на популацията на безстопанствени животни, чрез съвместни инициативи за превенция и повишаване на обществената информираност.

Договорът е със срок от пет години, с възможност за автоматично подновяване, като конкретните проекти ще се реализират чрез последващи споразумения между страните.