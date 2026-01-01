Лишената от свобода иранска носителка на Нобеловата награда за мир Наргес Мохамади се нуждае от специализирана медицинска помощ за лечение на животозастрашаващо сърдечно състояние, заяви днес брат ѝ, цитиран от Ройтерс.

Мохамади получи Нобеловата награда през 2023 г., докато беше в затвора заради кампанията си в защита на правата на жените и за премахване на смъртното наказание в Ислямската република. В края на март тя е получила предполагаем сърдечен удар, а на 1 май е била откарана в болница в Северозападен Иран, тъй като състоянието ѝ започнало бързо да се влошава, съобщи нейното семейство.

“Наргес страда от ужасно главоболие, гадене и болки в гърдите. Най-много се тревожим за сърцето ѝ“, заяви брат ѝ Хамидреза Мохамади от дома си в Норвегия.

Провинциалната болница, в която тя се лекува, не може да ѝ осигури адекватни грижи, заяви той.

Всички експерти “смятат, че животът ѝ е в опасност и че се нуждае от поне месец извън затвора, за да бъде лекувана, както трябва. Наргес има нужда от лекарите, които са я оперирали преди и знаят точно какъв е проблемът“, добави Хамидреза.

Както семейството на Мохамади, така и Норвежкият Нобелов комитет призоваха иранските власти да я прехвърлят при специализирания медицински екип в Техеран, който я е лекувал.