Обявява се бедствено положение в област Кюстендил заради измръзналите овошки, съобщи областният управител Кристиян Иванчов след заседание на съвета по бедствия, състояло се днес. Повод за заседанието са температурните аномалии в няколко общини в областта на 2 и 4 май, които нанесоха сериозни увреждания на овощните насаждения. Бедственото положение на територията на област Кюстендил влиза в сила от 18:00 часа.

Измерените минусови температури от днес – минус 3 градуса и на 2 май – от минус 2,6 градуса, които са се задържали продължително време през тъмната част на денонощието, са довели до сериозни щети в насажденията, каза областният управител. По време на днешната среща е било взето решения да бъдат информирани земеделските производители за необходимите мерки.

От днес тече 10-дневен срок, в който всеки земеделски производител може да подаде заявление за пропаднали площи, каза още Иванчов.

"Ситуацията е сериозна, особено при сливовите насаждения, където щетата е вероятно на 100 процента. При черешите има оцелели насаждения, а при ябълките се очакват резултати до дни, като се предвиждат около 40 процента пропаднали площи", каза кметът на Кюстендил Огнян Атанасов. Той посочи, че най-засегнати са селата Багренци, Таваличево, Долна и Горна Гращица, Коняво, Граница. "Като цяло ситуацията преповтаря тази от миналата година, когато щетите се изчислиха на около 80 процента от технологичната карта", каза Атанасов. Той се обърна към земеделските стопани да попадат заявленията си в срок.

Ще изискаме срещи с Министерството а земеделието и храните, предстои ни среща и утре в Кюстендил, за да можем да дадем адекватни отговори по отношения на компенсациите. Дори и при съмнения, нека стопаните подават заявления, за да могат да се включат в срок, посъветва Атанасов.

Освен в община Кюстендил, щети на овощните насаждения са установени и в общините Бобов дол, Невестино и Кочериново, каза още областният управител.

Заявленията за обезщетения се подават в общинските служби по земеделие, а проверките ще бъдат извършени на място със самите земеделци, каза Йордан Домозетов - директор на Областната дирекция „Земеделие“ . По време на проверките ще бъде установен и процентът на пропадане на овошките, допълни той. По думите му, на този етап сигналите за щети се отнасят за костилковите овощни видове, но той очаква проблеми да има и при семковите.