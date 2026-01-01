Пореден ден с жълт код за ниски сутрешни температури и слани в Югозападна България постави под сериозен риск овощните насаждения в региона. Рязкото застудяване отново застраши черешовите масиви в Кюстендилско и околните села, където традиционно се отглеждат едни от най-качествените плодове в страната.

Основният въпрос, който тревожи както производителите, така и потребителите, е дали прогнозите на синоптиците са се оправдали и какви са реалните щети върху реколтата. След сланите вчера сутринта в един от черешовите масиви в Кюстендилско почти няма нито едно оцеляло плодче. Всичко е попарено от студа и започва да загнива. Производителите казват, че само след няколко дни тези плодове ще опадат от дърветата.

Жълт код за слани и в неделя

Въпреки слънчевото време през деня, надеждите за добра реколта бързо се изпаряват. Очакванията на местните производители са песимистични, а щетите – видими още с просто око.

Любомир Димитров, стопанин с близо 100 декара черешови градини, потвърждава пред БНТ тежката картина: "Оцелели плодове… има единични бройки по дърветата, но като цяло загубите в района са на 100%. За втора поредна година се случва такова бедствие."

По думите му, ситуацията тази година може да се окаже дори по-тежка заради липсата на застраховки: "Повечето производители нямат застраховки. Това означава, че дори и да има компенсации, те ще са значително по-ниски – вероятно с около 50% по-малко."

Освен загубата на реколтата, стопаните са направили сериозни инвестиции, които няма да могат да възстановят: "Разходите са ясни – около 3000 евро на хектар за обработки, пръскане, резитба и всички дейности. А накрая най-вероятно няма да реализираме нито килограм продукция."

Сланите са засегнали не само черешите, но и други овощни култури: "Няма разлика между сортовете – ранни или късни. Засегнати са и ябълки, круши, сливи. Всичко е унищожено."

След две поредни години много от производителите обмислят да се откажат от овощарството: "Бяхме оптимисти, но вече меракът си отива в земята. В общи линии приключваме."

В отговор на кризисната ситуация, кметът на община Кюстендил Огнян Атанасов организира среща между земеделски производители и представители на институции, включително и Държавен фонд "Земеделие", Агенцията по безопасност на храните и Института по овощарство. Целта е да бъдат набелязани конкретни мерки за подпомагане на пострадалите и да се обсъдят възможности за бъдеща защита на реколтата.

Ако не бъдат намерени ефективни решения – както финансови, така и технологични, регионът може да загуби едно от най-емблематичните си производства.