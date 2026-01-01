Петима души са с мярка „задържане под стража“ след разкриване на организирана схема за източване на парични средства чрез подправени документи, съобщиха от Софийска градска прокуратура и СДВР.

Детайли по случая бяха представени на брифинг в Съдебната палата в София от заместник-градския прокурор Десислава Петрова и началника на отдел „Икономическа полиция“ комисар Илчо Благоев.

По данни на разследването, на 25 април са привлечени като обвиняеми пет лица за това, че в продължение на няколко месеца са използвали платежни инструменти и данни от тях без съгласието на титулярите. Разследването се води от СДВР под ръководството и надзора на прокуратурата.

Извършителите са кандидатствали за потребителски кредити за над 30 000 евро, използвайки лични карти на реални граждани със сменени снимки.

По този начин били заблуждавани банкови институции чрез онлайн платформи, а отпуснатите средства впоследствие били теглени от банкомати чрез виртуални дебитни карти.

В хода на оперативните действия е задържана 21-годишна жена в момент на теглене на средства, отпуснати на чуждо име. Установен и задържан е и 25-годишен мъж, който изпълнявал ролята на наблюдение и извършвал физическите тегления.

При последвалите претърсвания и изземвания на пет адреса на територията на София - са установени и задържани още трима участници в схемата: двама мъже на 24 и 20 години и 19-годишна жена. По данни на разследването и те са участвали в усвояването на кредити в размер на около 30 000 евро, изтеглени на името на други лица.

При претърсванията са намерени и иззети над 11 000 евро в брой, 2 неистински лични карти, разпечатани договори с банкови институции и 9 мобилни телефона.

С определения от 27 април Софийски градски съд е наложил най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“. Съдът е приел, че има достатъчно доказателства за съпричастността на обвиняемите, както и реална опасност от извършване на нови престъпления, предвид организирания характер на дейността им.

По случая се проверяват и други евентуални престъпления, свързани с кредитната система и документни измами.