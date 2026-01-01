Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" (ИАППД) подменя плаващите навигационни знаци в общия българо-румънски участък на реката. Това съобщи изпълнителният директор на ИАППД в Русе Ивелин Занев.

Началото на дейностите е било поставено в края на миналата седмица в района на Свищов, където е обозначен нов корабоплавателен път, осигуряващ по-удобно и безопасно преминаване за капитаните на плавателните съдове.

От ИАППД припомнят, че в края на миналата година са получени 150 нови плаващи навигационни знака, оборудвани с AIS-технология. Доставката е в рамките на проект DISMAR, финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния.

Занев обясни, че новите шамандури отговарят на съвременните изисквания за осигуряване на по-добра видимост за корабоводителите. Те са оборудвани със соларни панели и автоматична идентификационна система (AIS), която позволява тяхното проследяване в реално време чрез вече изградената информационна система.

Проектът DISMAR се осъществява съвместно от речните администрации на България и Румъния. Неговата основна цел е повишаване на безопасността на корабоплаването и модернизиране на информационната инфраструктура чрез изграждането на интегрирана система за маркиране в трансграничния регион. В рамките на проекта са закупени повече от 1000 нови брегови навигационни знака. Предстои и доставка на несамоходен плавателен съд, който ще подпомага тяхното обслужване и поддръжка.