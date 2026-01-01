Всички влакове до и от гара "Миди" (наричана още гара "Юг" - бел. ред.) в Брюксел са спрени от 14:20 ч. (15:20 ч. българско време). Всички перони на гарата са евакуирани, но самата сграда не е затворена. Причината е откриването на подозрителна чанта във влак, предаде белгийската новинарска агенция Белга.

"Става въпрос за подозрителна чанта, открита във влак", заяви говорителка на федералната полиция. По думите ѝ влакът е бил задържан на гарата, за да бъде извършена проверка.

Всички пътници са били евакуирани. Районът е отцепен и охраняван от екипи на полицията. На място е изпратено и военното звено за обезвреждане на взривни устройства.

Железопътният оператор съобщи, че всички вътрешни влакове и международните линии са спрени.

Подобен инцидент имаше и на 23 март. Тогава бяха открити три подозрителни пакета. Гарата беше евакуирана, а движението спря за около три часа. Тогава бяха спрени около 300 влака.