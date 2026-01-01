46-годишен мъж нападна 51-годишната си бивша жена, съобщиха от полицията.

На 2 май е подаден сигнал от Спешна медицинска помощ в Монтана за нанесен побой над жена от мъжа ѝ.

Сигналът е посетен на място, където е установена жената. Тя заявила, че предишния ден след възникнал скандал в село Долни Лом, област Видин, й е нанесен удар с глава в лицето от мъжа, с когото са бивши съпрузи.

Вследствие на удара жената е получила рана на веждата. Мъжът е бил задържан.