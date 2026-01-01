62-годишен мъж е задържан в Районното управление в Кирково за упражнено домашно насилие, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кърджали.

Около 18,30 часа вчера при възникнал скандал в семейното жилище в село Горно Къпиново мъжът нанесъл побой на съпругата си и отправил закани.

Извършителят на деянието е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Полицейски служители разяснили правата на пострадалата по Закона за защита от домашно насилие.

Образувана е проверка по чл.144, ал.3, т.3 от Наказателния кодекс за заплахи и физическо посегателство в условията на домашно насилие.