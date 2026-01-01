Шотландският певец и китарист Алекс Лигъртууд, известен основно като член на групата „Сантана", сформирана около легендарния китарист Карлос Сантана, почина на 79-годишна възраст, предаде АФП, като цитира съпругата му.



„С огромна тъга и разбито сърце съобщавам за кончината на скъпия и мил Алекс Лигъртууд, мой съпруг от 25 години, когото познавах от 36 години", написа Шон Броган в съобщение във Фейсбук, публикувано в неделя вечерта. Тя уточни, че певецът е „починал в съня си" две седмици след последния си концерт.

Роден в Глазгоу, Шотландия, Алекс Лигъртууд има кариера, продължила повече от шест десетилетия. Като певец, китарист и барабанист, той е силно повлиян от соул музиката, припомня АФП.

Името му остава свързано с групата „Сантана", основана през 1966 г. от китариста Карлос Сантана. Лигъртууд ѝ е в продължение на около петнадесет години, между 1979 и 1994 г.

Той работи с формацията по албуми като Marathon (1979), Zebop! (1981) и Sacred Fire: Live in South America, издаден през 1993 г.

Лигъртууд свири и с други групи, сред които The Magic of Santana – германската група, специализирана в кавъри на музиката на Карлос Сантана.

„Той беше един от най-добрите певци на планетата и ще ни липсва много. Благодарим ти, Алекс, за всичко“, написа групата в съобщение, публикувано в социалните мрежи, отбелязвайки „страхотното приключение“, което е било тяхното сътрудничество.