Темата за детския сън е сред най-обсъжданите от всеки родител, но и тази, която предизвиква най-много въпроси. Докато в къщата е притихнало, в детската стая често се провежда поредният маратон от опити за приспиване. В стремежа си да наложат предвидим режим, много семейства неволно допускат грешки, които всъщност държат детето будно и превръщат вечерта в изпитание.
Специалистите напомнят, че в родителството няма универсално „копче“ за сън, но разбирането на физиологичните нужди е ключът към спокойствието. Когато усилията дават обратен резултат, е важно да анализираме навиците си и да открием кои са факторите, които саботират почивката.
Ето кои са 5-те най-чести причини, които ни подвеждат в грешната посока по отношение на режима:
1. Колкото по-късно легне, толкова повече ще спи сутринта
Това е най-големият мит в света на детския сън. При бебетата логиката е обратна: сънят ражда сън. Когато детето легне твърде късно, тялото му започва да произвежда кортизол (хормон на стреса), който го „превъзбужда“. Резултатът? Трудно заспиване и още по-ранно събуждане сутринта.
2. Сравняване с „детето на съседката“
„Ама на Мария бебето спи по 12 часа без прекъсване...“. Сравнението е най-краткият път към родителското отчаяние. Всяко бебе има различен темперамент и нужди. Опитът да наложим чужд режим върху нашето дете често води до излишен стрес и за двете страни.
3. Липса на последователност - ефектът „проба-грешка“
Една вечер люлеем, втората вечер оставяме в креватчето, третата – пускаме „бял шум“, а на четвъртата се отказваме. Бебетата се нуждаят от предвидимост. Когато сигналите ни са объркващи, те се чувстват несигурни и сънят става още по-труден.
4. Игнориране на „прозореца за сън“
Има един магически момент, в който бебето е точно толкова изморено, че да заспи лесно. Изпуснем ли го дори с 15 минути, влизаме в зоната на преумората. Да научим да разпочитаме знаците за сън (търкане на очи, втренчен поглед, дърпане на уши) е по-важно от това да гледаме часовника.
5. Страхът от „будните периоди“
Много родители се опитват да приспат бебето твърде рано, преди то да е натрупало нужния „натиск за сън“. Резултатът е 40-минутна борба за 20-минутна дрямка. Балансът между активност и почивка е ключът към спокойната нощ.
Ако описаните ситуации ви звучат познато, не сте сами. Изграждането на ритъм е процес, в който всяко семейство има нужда от малко подкрепа и професионална насока.
