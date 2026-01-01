Сериозни щети върху костилковите плодове са нанесени и тази година след поредица от ниски температури в Кюстендилско, съобщи проф. Димитър Сотиров от Института по овощарство в с. Ябълково.

По думите му температури под минус 1,1 градуса са фатални за младия завръз при черешите. През последните дни обаче термометрите в района са отчели значително по-ниски стойности – до минус 2,8 градуса, а впоследствие и до минус 3,3 градуса, което е довело до нови измръзвания.

Най-сериозно засегнати са черешовите масиви в селата Коняво, Таваличево, Горна Козница, Лиляч, Невестино, Ябълково и Друмохар. По информация на производители, поражения има и в района на Перник и Батановци.

Има и места, които са били пощадени от студа – като село Пелатиково и по-високите части на региона.

„Щетите при черешите са 100 процента“, подчерта проф. Сотиров. При ябълките все още има шанс част от реколтата да бъде спасена, но това ще стане ясно в следващите дни.

Според специалиста причината за зачестилите измръзвания е свързана с ускорените климатични промени, които влияят негативно на овощарството в региона.

В Кюстендил е насрочена среща между земеделци и институции, която ще се проведе утре от 16:00 часа в сградата на общината. Очаква се да бъдат обсъдени щетите и засегнатите райони, както и възможностите за подпомагане на производителите.