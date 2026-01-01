Всеки, който спестява пари, го прави с надеждата, че те ще са на сигурно място и ще работят за него. Доверява ги на банките, приемайки ги за непристъпни крепости. Но какво се случва, ако една от тези крепости се пропука? Макар и редки, банковите фалити все пак са възможни, както съвременната ни история не отавна показа.

Тук на сцената излиза тихият, но изключително важен пазител на нашите спестявания – Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ). Как работи този механизъм и докъде точно се простира неговата защита, обяснява специализираното издание Pariteni.bg.

Какво представлява Фондът за гарантиране на влоговете

Фондът за гарантиране на влоговете в банките е специализирана институция, създадена със закон през 1999 година – само две години след най-тежката финансова криза, която страната ни познава в новата си история. Неговата основна мисия е да защити парите на гражданите и фирмите, вложени в банките.

Представете си го като огромна застрахователна касичка, в която всяка лицензирана банка в България е задължена да прави регулярни вноски. Тези средства се натрупват и стоят в готовност, за да послужат като спасителен пояс, ако някоя банка изпадне в несъстоятелност. Чрез съществуването си, Фондът не само защитава отделния вложител, но и поддържа стабилността и доверието в цялата банкова система на страната.

Златното число: гаранция до 100 000 евро на вложител в банка

Ключовият елемент на защитата е гарантираната сума. В България, както и в целия Европейски съюз, тя е в размер на 100 000 евро. Важно е да се разбере едно фундаментално правило: тази гаранция важи за всеки вложител, във всяка отделна банка.

Това означава, че ако имате депозит от, да кажем, 75 000 евро в „Банка А", той е напълно защитен. Ако обаче имате 130 000 евро в същата „Банка А", Фондът ще ви изплати само гарантирания лимит от 100 000 евро. Останалите 30 000 евро не са покрити от гаранцията и ще трябва да чакате производството по несъстоятелност, за да имате шанс да си върнете част от тях – процес, който е бавен и несигурен.

Внимание – сумите се сумират в рамките на една банка: Ако имате няколко сметки в една и съща банка (например разплащателна, спестовна и срочен депозит), те се събират и общата сума се ограничава до 100 000 евро. Не получавате по 100 000 евро за всяка сметка.

Скритата защита, за която малко хора знаят: до 125 000 евро допълнително

Има едно важно правило, което много вложители не познават и което може да направи разликата в критичен момент. Освен стандартната гаранция от 100 000 евро, Фондът осигурява допълнителна гаранция до 125 000 евро за срок до 3 месеца върху определени специфични суми, постъпили по сметката ви наскоро.

Тази защита се прилага, ако сумата идва от:

Продажба на недвижим имот за жилищни нужди

Изплащане при сключване или прекратяване на брак

Прекратяване на трудово или служебно правоотношение (напр. обезщетения)

Инвалидност или смърт на близък

Застрахователни или осигурителни плащания

Обезщетения за вреди от престъпления или от отменена присъда

Пример: Г-н Марков има стандартен депозит от 10 000 евро в дадена банка и преди два месеца е продал апартамент, като 130 000 евро от продажбата са постъпили по разплащателната му сметка в същата банка. Ако банката фалира в момента, ФГВБ ще му изплати 10 000 евро (стандартен депозит) + 125 000 евро (от защитения период за продажбата на жилище) – общо 135 000 евро. Само 5 000 евро остават извън гаранцията.

Тази защита е особено важна, ако току-що сте получили голяма сума и още не сте я разпределили в няколко банки. Тримесечният срок ви дава време да я диверсифицирате.

Какво е под чадъра и какво остава отвън

Гаранцията не обхваща всички финансови активи, които може да притежавате чрез вашата банка. Ето ясно разграничение:

Какво е гарантирано:

Разплащателни сметки – парите по дебитната ви карта, от които плащате сметки и пазарувате.

– парите по дебитната ви карта, от които плащате сметки и пазарувате. Спестовни сметки и детски влогове – всички средства, които трупате за бъдещи цели.

– всички средства, които трупате за бъдещи цели. Срочни и безсрочни депозити – класическите депозити в евро и чуждестранна валута.

Какво НЕ е гарантирано:

Инвестиции в акции, облигации, взаимни фондове. Когато купувате такива продукти, вие ставате инвеститор, а не вложител. Поемате пазарен риск с надежда за по-висока доходност и тези активи не се покриват от ФГВБ. (За тях съществува отделен, по-ограничен механизъм – Фонд за компенсиране на инвеститорите.)

Когато купувате такива продукти, вие ставате инвеститор, а не вложител. Поемате пазарен риск с надежда за по-висока доходност и тези активи не се покриват от ФГВБ. (За тях съществува отделен, по-ограничен механизъм – Фонд за компенсиране на инвеститорите.) Съдържание на сейфове. Ако държите 50 000 евро в брой в банков сейф, те се третират като ваша вещ, а не като влог. Ще си ги получите обратно, но не са гарантирани от ФГВБ при евентуални проблеми.

Ако държите 50 000 евро в брой в банков сейф, те се третират като ваша вещ, а не като влог. Ще си ги получите обратно, но не са гарантирани от ФГВБ при евентуални проблеми. Криптовалути и цифрови активи, дори когато са свързани с банковата ви сметка чрез някаква услуга.

Внимание към задълженията към същата банка: Ако имате 20 000 евро на депозит, но и 2 500 евро просрочен дълг по кредитна карта към същата банка, при фалит дългът се прихваща от депозита. Важно е обаче, че редовните кредити не се прихващат – ако ипотеката или кредитът ви се изплащат нормално, депозитът ви се изплаща в пълен размер, а кредитът продължава да се обслужва (към новата банка-приемник или към синдика).

Съвместни сметки: как работи гаранцията при двама титуляри

Ако имате съвместна сметка с друг човек (например съпруг/а), гаранцията важи за всеки от вас поотделно – но с важно уточнение.

При обща сметка от 150 000 евро, се приема, че всеки от двамата има по 75 000 евро. Но дялът от съвместната сметка се сумира с другите ваши лични сметки в същата банка. Тоест ако освен съвместната сметка имате и личен депозит от 50 000 евро в същата банка, общата ви сума ще бъде 75 000 + 50 000 = 125 000 евро, а гаранцията ви ще е само до 100 000 евро.

Пример: Семейство Иванови имат съвместна сметка със 100 000 евро. Освен това г-жа Иванова има личен депозит от 60 000 евро в същата банка. Гаранцията ѝ ще покрие 50 000 евро (нейният дял от съвместната) + 50 000 от личната = общо 100 000 евро. Останалите 10 000 евро от личния депозит остават без гаранция.

Внимание към банковите групи: лиценз, не бранд

Гаранцията се отнася за отделно лицензирана банка, не за всеки банков бранд. Това означава, че ако имате сметки в две банки, които технически са една институция със споделен лиценз (например след сливане), те се третират като една банка и гаранцията ви е общо 100 000 евро – не по 100 000 евро във всяка.

Преди да диверсифицирате спестяванията си, винаги проверявайте дали банките, които използвате, имат отделни лицензи от Българската народна банка.

Какво се случва при фалит: процедурата стъпка по стъпка

Ако най-лошото се случи и Българската народна банка отнеме лиценза на дадена банка, процесът по изплащане е сравнително бърз и безпрепятствен:

1. Стартиране до 7 работни дни. ФГВБ започва изплащането на гарантираните суми в срок до 7 работни дни след отнемането на лиценза.

2. Пълно приключване до 20 работни дни. Целият процес по изплащане трябва да приключи в рамките на 20 работни дни.

3. Избор на обслужващи банки. Фондът посочва една или няколко здрави банки, през чиито клонове ще се извършват плащанията.

4. Прост достъп до парите. Вложителите трябва просто да отидат в клон на определената обслужваща банка с лична карта. Не е нужно да се подават заявления или да се доказва каквото и да било – цялата информация за влоговете вече е налична в системата.

5. Изплащане директно в евро. След влизането на България в еврозоната, изплащането се извършва директно в евро – без нужда от обмяна.

Практическият съвет: не слагайте всички яйца в една кошница

Най-умната стратегия, ако разполагате със суми, надхвърлящи гаранционния лимит, е проста: диверсификация. Разпределете спестяванията си между няколко различни, отделно лицензирани банки.

Например, ако имате 110 000 евро, вместо да ги държите всичките в „Банка А", направете следното:

Влог от 60 000 евро в „Банка А"

Влог от 50 000 евро в „Банка Б"

По този начин цялата сума от 110 000 евро е напълно защитена, защото попада под гаранционния лимит във всяка от двете институции.

Допълнителен трик за семейства: Ако сте семейна двойка, можете да удвоите защитата си в една банка чрез комбинация от лични сметки на всеки съпруг плюс съвместна сметка – внимателно структурирани така, че никой да не надхвърли личния си лимит от 100 000 евро.

Може ли Фондът да остане без пари?

Естествен въпрос, който всеки си задава: какво се случва, ако фалира не просто една банка, а системата се разклати и Фондът трябва да плаща на много хора едновременно?

Краткият отговор е: изпразването на Фонда е изключително малко вероятно, поради няколко нива на защита, вградени в системата.

Първо, Фондът натрупва значителни средства години наред от вноските на банките.

Второ, при недостиг той може да събира извънредни вноски от останалите банки.

Трето, при крайна необходимост има право да тегли заеми, включително от държавния бюджет или чрез емитиране на дългови ценни книжа.

И не на последно място, влизането на България в еврозоната означава, че българските банки вече работят в среда с по-стриктен европейски надзор – Единният надзорен механизъм (SSM) и Единният фонд за преструктуриране (SRF) предоставят допълнителна стабилност на цялата система.

Това не означава, че Европейският съюз пряко гарантира вашия влог – вашата гаранция продължава да идва от българския Фонд. Но средата, в която банките оперират, е значително по-стабилна и контролирана, което прави самия фалит много по-малко вероятен.

Гарантирането на влоговете е една от тихите, но фундаментални защити, които стоят между нас и финансовата катастрофа при банкова криза. Познавайки правилата – колко е защитено, какво остава отвън, как работят съвместните сметки и какви са специалните защити – можете да структурирате спестяванията си така, че дори най-черният сценарий да не ви свари неподготвени.

Малкото време, отделено за разпределяне на средствата ви между няколко банки, е една от най-евтините застраховки, които можете да си направите.