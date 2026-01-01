Екшън в Плевен - агресия между шофьори завърши със заплаха с пистолет, съобщиха от полицията.

На 3 май на улица „Екзарх Йосиф“ е възникнал пътен инцидент между двамата, прераснал в конфликт за предимство на пътя.

23-годишен шофьор е извадил пистолет по време на разправията и е отправил заплахи към другия участник в движението - без да произвежда изстрели.

Установена е самоличността на двамата - 23-годишен и 18-годишен. Иззето е оръжието. За случая е сезирана прокуратурата и се води разследване.