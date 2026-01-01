Водач удари шофьорка в Пловдив, съобщиха от полицията.
На 23 април жената е подала сигнал, че докато изчаквала с автомобила си на светофар на кръстовище между бул. „Руски“ и бул. „Шести септември“, била ударена от непознат, слязъл от шофьорското място на съседна кола.
Агресия на пътя: Шофьор нападна с удари друг водач във Велико Търново
45-годишният извършител на хулиганската проява е задържан. Според първоначалните данни спорът между двамата участници се породил заради засичане по време на движение.
За случая е уведомена прокуратурата.