Водач удари шофьорка в Пловдив, съобщиха от полицията.

На 23 април жената е подала сигнал, че докато изчаквала с автомобила си на светофар на кръстовище между бул. „Руски“ и бул. „Шести септември“, била ударена от непознат, слязъл от шофьорското място на съседна кола.

45-годишният извършител на хулиганската проява е задържан. Според първоначалните данни спорът между двамата участници се породил заради засичане по време на движение.

За случая е уведомена прокуратурата.