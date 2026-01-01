В Министерството на образованието и науката експерти от министерството, пряко ангажирани с организацията и провеждането на матурите, представиха важна информация за предстоящите матури и обясниха какво е новото тази година

Зам.-министър Таня Панчева каза, че най-важно е зрелостниците и семействата им да бъдат спокойни. Първият задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература е на 20 май 2026 г., а вторият ДЗИ и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация – на 22 май.

Държавният зрелостен изпит започва в 8:30. "Всички зрелостници трябва да се явят в училище половин час по-рано, да носят своите служебни бележки, новото за тази година е, че те могат да бъдат и на електронен формат", каза Панчева. По думите й МОН е абсолютно готово за провеждане на матурите. 88 държавни зрелостни изпити ще бъдат проведени в страната.

Тя обясни и за промяната в матурите от тази година. "Идентификационната бланка, която до този момент бе откъсвана от изпитната работа и поставена в бяло листче, след като бъде проведена, се свързваше с QR код с работата на ученика. Към момента този процес е технически опростен, бланката няма да бъде откъсвана. Оценяването се извършва от двама независими оценители, които не могат да видят идентификационната бланка на ученика, обществото трябва да бъде спокойно", обясни Панчева.

Заявилите за участие в държавния зрелостен изпит по БЕЛ са 53 652 ученици, а за избираемия предмет - 24 381. Матурата по БЕЛ се провежда в три части: първата и втората - по 60 минути, третата - 120 минути.