Значителни количества наркотични вещества са открити от криминалисти при ОДМВР–Пазарджик по време на специализирана полицейска операция. Задържани са двама души, заподозрени в разпространение на наркотични вещества.

Акцията е част от мерките, разпоредени от Главния секретар на МВР, и е проведена под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик. Вчера екипи от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ са извършили претърсвания в различни имоти на територията на селата Звъничево и Лозен.

ОДМВР-Пазарджик

На различни места в жилища и специално обособени тайници органите на реда са открили общо 3257 грама суха марихуана, 1394 грама амфетамин, малко над 46 грама кокаин, както и близо 80 грама таблетки, реагирали на опиати.

В хода на операцията за срок до 24 часа са задържани трима души. На 26-годишен мъж от гр. Садово и 20-годишен мъж от гр. Пазарджик са повдигнати обвинения. С постановления на наблюдаващия прокурор срокът на задържането им е удължен до 72 часа.

Продължават действията по документиране на престъпната им дейност под надзора на Окръжната прокуратура – Пазарджик.