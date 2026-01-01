Пуснахме сигнал до ДАНС и прокуратурата във връзка с предполагаемо нарушаване на санкционния режим спрямо Русия от Валентин Златев с покупка на недвижимости в София, които са собственост на Руската федерация и руска компания. Това съобщи пред журналисти в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от „Демократична България“.

Искаме и ДАНС, и прокуратурата да установят всички факти и обстоятелства дали има такова нарушение, каза той. Мирчев допълни, че „сделката, която се опитват да направят от доста време, е изповядана от нотариус, свързан с дясната ръка на Делян Пеевски Антон Славчев - неговата съпруга".

Самата сделка се случва малко след като е сменен шефът на Агенцията по вписванията, което по наша информация не е случаен ход, каза още Мирчев.

Един от имотите е на „Шипка“ 20, а според медийни публикации има още два имота на различни места в София, собственост на Руската федерация, допълни депутатът.

На въпрос дали ако няма плащане се нарушава санкцията, Мирчев отговори, че това трябва да установят прокуратурата и ДАНС. При всички положения няма подобна практика в Европа и това със сигурност не е от добрите практики по отношение на санкциите, каза той.

Ивайло Мирчев каза за освобождаването на особения управител на „Лукойл" Румен Спецов, че най-вероятно премиерът има някакви аргументи това да се случи. Това, което знаем и ни притеснява, са разчетите на Министерството на финансите по отношение на предполагаемия бюджетен дефицит за 2026 г. и считаме, че отново някой не е направил сметките както трябва, допълни той.