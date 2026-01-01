Бившият капитан на Английския национален отбор по футбол Дейвид Бекъм ще бъде удостоен със звезда на Алеята на славата в Холивуд, съобщиха медиите в САЩ. Церемонията е насрочена за 12 юни в Лос Анджелис, пише БНР .

Според Търговската камара на Холивуд, актьорът Том Круз и съпругата на бившия футболист Виктория Бекъм ще присъстват на събитието. Откриването на звездата ще съвпадне с мача на Съединените щати срещу Парагвай на Световното първенство през 2026 г., което се провежда в САЩ, Мексико и Канада.

Бекъм има 115 мача за Англия и е играл за Манчестър Юнайтед, Реал (Мадрид), Милан, Пари Сен Жермен и Лос Анджелис Галакси. Той е печелил титли в Англия, Испания и Франция, както и Шампионската лига през 1999 г.