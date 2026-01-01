Вследствие на поройния дъжд, паднал на 2 юни над района на село Медовец, община Дългопол, е преляло дере, което е предизвикало наводнения в селото.

МОСВ

Водата е заляла мост и е наводнила къщи и селскостопански постройки.

Поради усложнената обстановка в Медовец е обявено частично бедствено положение, съобщиха от МОСВ.

Силен дъжд заля мост в село Медовец, пътят за Айтос през Дългопол е залят

На място са директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ инж. Явор Димитров, областният управител на Варна Марио Смърков, кметът на община Дългопол Георги Георгиев и директорът на Дирекция „Социално подпомагане“-Провадия Веселина Стоянова.

МОСВ

Координираните действия на институциите са насочени към своевременното подпомагане на засегнатите граждани и оценката на нанесените щети.

МОСВ

По предварителни данни реката, преминаваща през селото, е ляв приток на река Лопушанска и не попада в обхвата на районите със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН).