Откриха издирваното 2-годишно дете от село Александрово. Райчо Куршум е намерен от доброволци и полицейски служители на 3-4 км от село Александрово - в посока село Осетеново, съобщиха от полицията.

То е предадено е на близките си и предстоят медицински прегледи, което е рутинна процедура за установяване на здравословното му състояние. Детето беше в неизвестност от снощи. Сигналът за изчезването е подаден около 21:00 часа от неговата майка.

МВР

По първоначална информация детето е играело в двора на дома си в селото, когато внезапно е изчезнало. Веднага след получаването на сигнала, полицейски служители са предприели действия по издирване.

БГНЕС

БГНЕС

На място снощи е бил директорът на ОД на МВР-Стара Загора старши комисар Георги Георгиев. Ползван е дрон на Гранична полиция-Елхово, както и техника на пожарната в Стара Загора.

На терен освен полицейските служители са били и над 70 доброволци.